Justin Bieber (27) erprobt sich in der Vaterrolle! Dass der Musiker ein absoluter Familienmensch ist, dürfte schon längst kein Geheimnis mehr sein: Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte der Sänger einen süßen Schnappschuss seiner vier jüngeren Geschwister – die Knirpse würden den Hottie zum glücklichsten Bruder der Welt machen, betonte er. Jetzt lieferte der Popstar prompt den nächsten Anlass zum Dahinschmelzen: Im Netz teilte Justin einen süßen Clip von sich und seiner Nichte!

Mit den Worten "Onkel Bieber" veröffentlichte Justin am Donnerstag eine Aufnahme auf Instagram, die ihn mit seinem kleinen Familienmitglied zeigt. Im geöffneten Kofferraum des Wagens machte es sich das Duo gemütlich und vertrieb sich die Wartezeit mit einem kurzen Ständchen: Während die kleine Maus auf Justins Schoß sitzt, trällert der Künstler das Kinderlied "Old MacDonald Had A Farm". Nicht nur dem Mädchen scheint die Performance zu gefallen – auch Justins Fans sind davon total angetan: Kommentare wie "So süß!" und zahlreiche Herz-Emojis sind unter dem Beitrag zu finden.

In seinen Aufgaben als Onkel scheint Justin jedenfalls voll und ganz aufzugehen. Ob es bei ihm und seiner Frau Hailey (24) vielleicht schon bald eigenen Nachwuchs zu verkünden gibt? Wie ein Insider gegenüber Us Weekly bestätigte, soll sich das Paar durchaus viele Kinder wünschen – allerdings erst, wenn die Zeit reif dafür sei.

Getty Images Justin Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Justin Bieber bei den Grammy Awards in L.A. im Februar 2016

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

