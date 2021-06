Bereits seit vier Jahren ist der älteste Sohn des "King of Pop" schon mit seiner College-Liebe Molly Schirmang zusammen. Bevor die Turteltauben ihre Beziehung 2018 bestätigten, hatten sie diese jedoch ein Jahr lang geheim gehalten. Auch jetzt zieht es Prince (24) vor, sein Leben mit der passionierten Tennisspielerin im Privaten zu halten und teilt nur selten Schnappschüsse, die ihn gemeinsam mit Molly zeigen. Jetzt ist es wieder so weit: Prince und Molly verzücken ihre Fans mit neuen Pärchenbildern!

Auf Instagram strahlen der 24-Jährige und seine Liebste in malerischer Kulisse jetzt um die Wette. Ein Schnappschuss zeigt die beiden schick Gekleideten auf einem Steg, hinter dem sich ein See befindet. Sie haben auch nach vier Jahren noch Schmetterlinge im Bauch! Das beweist ein zweites Pic, das Prince teilt. Nur einen Klick weiter drückt Molly ihm nämlich liebevoll einen Schmatzer auf. In dieser romantischen Umgebung fehlt nur noch die passende musikalische Untermalung. Prince weiß sich zu helfen und versieht die Fotos deshalb mit dem Kommentar: "Die 'Titanic'-Titelmusik spielt."

Dass der studierte Betriebswirt so glücklich mit der Frau an seiner Seite ist, gefällt vielen Fans. Die freuen sich mit dem MJ-Spross und hinterlassen zahlreiche liebe Nachrichten. "Was für ein liebenswürdiges Paar" oder auch "Oh Gott, ihr seid so süß" ist in der Kommentarspalte zu lesen.

Instagram / princejackson Prince Jackson und Molly Schirmang 2021

Instagram / princejackson Prince Jackson, Sohn von Michael Jackson

Instagram / princejackson Molly Schirmang und ihr Freund Prince Michael Jackson

