Das wäre eine Premiere für die Kinder von Prinz Harry und Herzogin Meghan (39)! Bei ihrer alljährlichen Geburtstagsparade, die immer ein paar Monate nach ihrem eigentlichen Geburtstag im April stattfindet, empfängt Queen Elizabeth II. (95) in jedem Jahr zahlreiche Gäste. Als Ehrengast wird in diesem Jahr ihr Cousin Prinz Edward (57) die Monarchin am 12. Juni begleiten. Nächstes Jahr feiert die Queen allerdings ihr Platinjubiläum – das 70. Jahr ihrer Thronbesteigung. Werden zu diesem Ehrentag auch Archie Harrison (2) und seine kleine Schwester auf dem Balkon zu sehen sein?

Im letzten Jahr musste das Ereignis aufgrund der aktuellen Gesundheitslage abgesagt werden. Auch in diesem Jahr wird Archie wohl noch nicht sein Debüt auf dem Balkon des Buckingham-Palastes geben. Aber wie Hello! berichtet, könnte es 2022 soweit sein. In der Vergangenheit haben William (38) und Kates (39) Kates Kinder Prinz George (7) und Prinzessin Charlotte (6) alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Im Alter von zwei Jahren war auch Prinz Louis (3) mit von der Partie. Archie feiert im nächsten Jahr seinen dritten Geburtstag, seine Schwester Lili wäre dann ein knappes Jahr alt.

August, der Sohn von Prinzessin Eugenie (31) und Jack Brooksbank (35) und die Tochter oder der Sohn von Prinzessin Beatrice (32) und Edoardo Mapelli Mozzi (37) könnten ebenfalls ihr Debüt bei der Familienfeier im nächsten Jahr geben. Ein Auftritt der royalen Sprösslinge wäre mit Sicherheit zur Freude der Zuschauer vor Ort und an den Bildschirmen.

Instagram / sussexroyal Archie Harrison und sein Vater Prinz Harry

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Mann Jack Brooksbank und ihrem Sohn August Philip Hawke Brooksbank

