Bradley Cooper (46) und Irina Shayk (35) reißen sich ihrer Tochter zuliebe super zusammen! Anders als viele andere getrennte Paare sehen der Schauspieler und das Supermodel sich auch über zwei Jahre nach ihrem Liebes-Aus noch regelmäßig – der Grund ist ihr gemeinsames Kind Lea (4). Trotz ihrer Trennung scheint alles sehr harmonisch zwischen den Eltern abzulaufen: Auch auf neuen Fotos sehen die drei aus wie eine glückliche, intakte Familie...

Paparazzi lichteten die drei jetzt bei einem Spaziergang durch die New Yorker Nachbarschaft Greenwich Village ab. Bradley, Irina und ihr Töchterchen genossen das sonnige Wetter und flanierten durch die Straßen. Besonders süß: Die kleine Lea lief mal an Mamas und mal an Papas Hand – und scheint bester Laune gewesen zu sein. Auch ihre Eltern machten einen entspannten Eindruck.

Mutter und Tochter waren wie immer superschick angezogen. Irina trug ein hautenges kurzes Kleid in Lederoptik, Stiefel und eine XXL-Sonnenbrille, während ihr Töchterchen in einem rosafarbenen Sommerkleidchen sowie weißen Strumpfhosen bezauberte. Wie gefallen euch die Fotos von den dreien? Stimmt in unserer Umfrage ab!

NY1/MEGA Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

NY1/MEGA Irina Shayk und Bradley Cooper mit ihrer Tochter Lea

NY1/MEGA Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

