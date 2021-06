Sarah (28) und Julian Engels (28) werden Eltern! Diese Hammernachricht verkündeten die Sängerin und ihr Partner vor wenigen Minuten im Netz – nur Tage, nachdem sie ihre heimliche Hochzeit bekannt gemacht hatten. Für Sarah ist es nach Sohnemann Alessio (5), den sie mit ihrem ersten Mann Pietro Lombardi (28) bekam, das zweite Kind – aber natürlich das erste gemeinsame mit Julian. Diese Stars freuen sich im Netz bereits mit ihr...

Unter dem emotionalen Instagram-Beitrag tummeln sich bereits etliche Gratulanten – viele davon kennt Sarah aus ihrer Zeit bei Let's Dance und Dancing on Ice. Ihr Eiskunstlaufpartner und BFF Joti Polizoakis (25) schwärmt: "Liebe euch! Wie schön doch die Liebe ist! Ah!" Motsi Mabuse (40) ist auch ganz aus dem Häuschen: "Ich weine gerade wie ein Baby! Herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche euch nur das Beste!" Christina Luft (31) lässt ebenfalls liebevolle Worte da.

Auch viele Influencer haben den süßen Post bereits entdeckt und gratulieren – so auch Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Jenefer Riili: "Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei! So wunderschön!" Wer sich unter dem Posting und auch sonst noch nicht auf der Social-Media-Plattform gemeldet hat? Sarahs Ex Pietro. Vermutlich wird der Musiker aber bereits privat gratuliert haben...

Instagram / jotipolizoakis Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Holiday on Ice"

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Ehemann Julian

