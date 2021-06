Gründet sich da etwa eine neue Band? Eigentlich hat sich Ed Sheeran (30) über die Jahre als Solokünstler einen Namen gemacht und allein auf Instagram über 32 Millionen Fans, die seine Musik feiern. Nicht selten nimmt er dennoch Features mit anderen Künstlern auf und sorgte unter anderem schon gemeinsam mit Justin Bieber (27) für den Ohrwurm "I Don't Care". Jetzt bekommt der Rotschopf erneut Verstärkung beim Musizieren – allerdings von keinem Sänger, sondern von Friends-Star Courteney Cox (56)!

In einem neuen Instagram-Clip sitzt Ed jetzt Seite an Seite mit der Schauspielerin. Während er seine Gitarre zupft und ins Mikro singt, beweist Courteney, dass sie nicht nur ein Talent für die Schauspielerei hat – sie kann auch Klavier spielen! "25. Juni", kommentiert Ed das Video geheimnisvoll und verwirrt seine Fans damit gewaltig: "Was passiert hier? Ich bin noch nicht bereit!", schreibt ein Follower beispielsweise.

Ob das Datum auf das Release einer neuen Single oder womöglich sogar eines neuen Albums hinweisen soll? Ed hatte im Februar an seinem 30. Geburtstag bereits angekündigt, dass noch in diesem Jahr seine vierte Platte erscheinen wird. Ob nach "Plus", "Multiply" und "Divide" jetzt mit dem Albumtitel "Minus" oder "Subtract" zu rechnen ist?

Getty Images Ed Sheeran, 2018

Getty Images Courteney Cox, 2019

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

