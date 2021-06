Nina Noel (32) liegt in den Wehen! Die Schauspielerin, die für ihre Rollen in Serien wie Köln 50667 oder Krass Schule – Die jungen Lehrer bekannt wurde, bringt gerade ihr zweites Kind zur Welt. Auf ihren Social-Media-Kanälen hält die Influencerin ihre Follower äußerst detailliert über den Geburtsprozess auf dem Laufenden. Jetzt gab Nina den wohl intimsten Einblick überhaupt – sie teilte ein Bild vom Pressvorgang.

In ihrer Instagram-Story erschien gerade erst ein Beitrag, in dem die Schauspielerin ihre Fans den aktuellen Zwischenstand der Geburt mitteilte. "Mein Schatz ist auf der Zielgeraden", schrieb die in den Wehen liegende Mutter über ein Bild, das sie im Kreißsaal beim Pressen zeigt. Jetzt kann es wohl nicht mehr lange dauern, bis Nina Baby Nummer zwei in den Armen halten darf.

Zuvor zeigte sich Nina im Netz sehr traurig in ihrem Krankenhauszimmer, da ihr Freund Tony bei den ersten Wehen nicht dabei sein konnte, da er sich um den Erstgeborenen Lyano kümmern musste. "Ich muss die Sche*ße hier alleine durchstehen", erklärte sie den Tränen nahe.

