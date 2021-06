Endlich werden weitere Details zu Ariana Grandes (27) heimlicher Hochzeit bekannt! Die US-amerikanische Pop-Prinzessin ist Mitte Mai den Bund der Ehe eingegangen – und zwar still und heimlich: Die "7 rings"-Interpretin und ihr Mann Dalton Gomez hatten sich im Rahmen einer familiären Zeremonie das Jawort gegeben. Zwar teilte Ari jüngst einige Schnappschüsse ihres großen Tages im Netz – genauere Details waren allerdings nicht bekannt. Bis jetzt: Arianas Bruder Frankie Grande (38) berichtete nun von der heimlichen Trauung!

"Es war wunderschön", schwärmte Frankie jetzt gegenüber Hollywood Life und berichtete von der Hochzeit seiner Schwester: "Sie sah absolut umwerfend aus und es war eine wunderschöne Zeremonie. Ich lasse es gerade noch einmal Revue passieren und schwelge in Erinnerungen – es war buchstäblich ein perfekter Abend." Aber nicht nur die Feier an sich sei wundervoll gewesen, auch die Stimmung war offenbar so richtig ausgelassen – der 38-Jährige betonte nämlich: "Jeder war so glücklich."

Hochzeit hin oder her – was sagt Frankie eigentlich zu seinem Schwager? "Dalton ist der Beste", brachte der Tänzer seine Begeisterung zum Ausdruck und machte zudem die Verhältnisse in seiner Familie klar: "Ich liebe ihn. Er ist schon ein richtiger Teil des Grande-Clans."

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Dalton Gomez

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande im Juni 2021

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit ihrem Mann Dalton Gomez

