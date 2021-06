Seltene Turtel-Pics von Jay-Z (51) und Beyoncé (39)! Seit nunmehr 13 Jahren sind die beiden Megastars schon miteinander verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Blue Ivy (9), Rumi (3) und Sir (3). Verschmust zeigen sich der Rapper und die "If I Were a Boy"-Interpretin jedoch nur selten. Dass zwischen dem Paar jedoch noch immer die Funken sprühen, zeigen nun aktuelle Fotos. Bei einem Basketballspiel wirkten Beyoncé und Jay-Z verliebt wie am ersten Tag.

Die 39-Jährigen will ihren Ehemann gar nicht mehr loslassen. Diesen Eindruck erwecken zumindest Bilder, die unter anderem The Sun vorliegen. Gemeinsam besuchte das Paar ein Basketballspiel der Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks im Barclays Center in Brooklyn, New York. Während die beiden Musiker das Spiel aufmerksam verfolgten, schmiegte sich Beyoncé immer wieder an die Schulter des 51-Jährigen.

Die Zuneigung ging allerdings keineswegs nur von ihr aus. Auch Jay-Z vernachlässigte trotz des Spiels seine Frau nicht. Mal ergriff er ihre Hand, mal berührte er sie sanft an ihrem Knie. Zwar trug die mehrfache Grammy-Preisträgerin einen Mundschutz – doch ihre Augen konnten ihr zufriedenes Lächeln nicht verbergen.

Getty Images Beyoncé und Jay-Z im Mai 2015

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei den Grammy Awards

Instagram / kanyewest Jay-Z und Beyoncé

