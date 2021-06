Ob es bei Dustin und Jasmin schon längst gefunkt hat? Bei M.O.M gingen die beiden zuletzt auf ein romantisches Date am Strand und genossen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen. Der Kölner und die 38-Jährige verstanden sich nicht nur ziemlich gut, sie kamen sich auch immer näher und küssten sich sogar. Jasmin verriet nun, warum sie so auf den Junior steht.

Im Promiflash-Interview erinnerte sich die Kölnerin zurück und erzählte, dass sie und Dustin bereits ein "köperintensives" Einzeldate gehabt hatten, das ihr Lust auf mehr machte. Doch der Kölner konnte sie nicht nur mit seiner Optik überzeugen. "Das kommt vor allem deshalb, weil ich sportlichen großen Männern mit Verständnis für meine spirituelle Seite nicht widerstehen kann und all das bietet Dustin", schwärmte Jasmin.

Auch auf körperlicher Ebene hat es bei den Turteltauben einfach gepasst, wie Jasmin ausplauderte: "Dustins Kuss-Qualitäten haben mit meinen harmoniert." Gegenüber Promiflash schwärmte auch der 31-Jährige von seiner Verbindung mit Jasmin. Die beiden würden sich einfach gut verstehen und hätten viel zusammen lachen können.

