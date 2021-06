Niko Griesert (30) und Michèle de Roos beziehen endlich Stellung! Vor ein paar Tagen haben erste Gerüchte über die neue Sommerhaus der Stars-Staffel die Runde gemacht. Demnach ist die Produktion der neuen Folgen im vollen Gange und die Dreharbeiten in dem Landhaus in Bocholt starten schon bald. Auch die ersten Spekulationen über die Paare, die mitmachen, drangen an die Öffentlichkeit. Doch stimmt es wirklich, dass die Bachelor-Turteltauben im Cast sind?

Niko und seine Freundin stellen sich in einem YouTube-Video einer Fragerunde – und gehen darauf ein, ob sie bei dem Format dabei sind: "Nein, sind wir nicht", stellen sie klar. Tatsächlich hätten die Gerüchte um ihre Teilnahme weite Kreise gezogen, wie die Bachelor-Zweitplatzierte erzählt: "Das Lustige war, Niko hat wirklich eine Nachricht von seinem Chef bekommen: 'Sag mal, musst du nicht Urlaub einreichen, wenn du so was vorhast?'"

Das ist also geklärt – bleibt nur noch abzuwarten, ob die anderen Vermutungen stimmen. Bild gab an, neben Niko und Michèle weitere Duos aufgedeckt zu haben: Unter anderem sollen Katy Bähm (27) mit ihrem Mann Francis Walter sowie die Bauer sucht Frau-Stars Antonia Hemmer und Patrick Romer in der Show um den Sieg kämpfen.

