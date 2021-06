Wie lange müssen die Fans auf ein Foto von Baby Lilibet Diana warten? Am Sonntagabend verkündeten Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) überglücklich, dass sie zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Ihre Tochter, die den süßen Spitznamen Lili trägt, ist vor wenigen Tagen in einem Krankenhaus im kalifornischen Santa Barbara geboren worden. Mehr Details zur Geburt und vor allem ein erstes Bild gibt es bisher noch nicht – und das soll wohl vorerst so bleiben.

Journalist und Adelsexperte Omid Scobie verkündete kurz nach Bekanntwerden der frohen Botschaft, dass die Wahlamerikaner aktuell wohl noch nicht an die Veröffentlichung eines Fotos denken: "Das Paar befindet sich jetzt in Elternzeit und teilt aktuell kein Foto." Auf ihrer Webseite wünschten sich die frischgebackenen Zweifacheltern außerdem, dass ihre Fans auf Geschenke verzichten würden und stattdessen in ihre wohltätigen Organisationen investieren. Diesem Wunsch verlieh auch der Biograf in seinem Twitter-Post Nachdruck.

Auch wenn sich die Fans wohl vorerst in Geduld üben müssen, dürfte ein Foto in Zukunft wohl noch folgen. Zumindest während der Schwangerschaft hatten die Sussexes ein süßes Familienporträt geteilt. Auf der Aufnahme hielt Meghan ihren Sohn Archie Harrison (2) liebevoll im Arm, während ihr Gatte hinter ihr stand. Der Babybauch war unter dem langen Kleid deutlich zu erkennen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Jahr 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018

Instagram / misanharriman Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie

