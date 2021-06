Carina Spack (24) zieht sich erst einmal zurück! Eigentlich ist die ehemalige Bachelor-Kandiatin fast täglich als Influencerin im Netz aktiv und versorgt ihre Fangemeinde mit Updates zu ihrem Privatleben. Doch offenbar macht die Reality-TV-Bekanntheit momentan eine schwere Zeit durch – und braucht deshalb nun erst einmal einen Social-Media-Detox: Carina gibt jetzt offiziell bekannt, dass sie in den nächsten Wochen eine Insta-Auszeit nimmt!

In ihrer Instagram-Story postet die 24-Jährige jetzt ein kryptisches Video. "Ich freue mich nicht mehr über die Dinge, über die ich mich freuen müsste", erzählt die Stimme in dem Clip. Unter der Aufnahme macht Carina klar, dass ihre Community in den kommenden Wochen wohl nicht mehr viel von ihr zu hören bekommen wird. "Es ist an der Zeit, mich für eine Weile zu verabschieden und mal wieder zu mir selbst zu finden", schreibt sie.

Ein weiterer Post lässt vermuten, dass womöglich eine andere Person für die Auszeit verantwortlich sein könnte. "Ich bin jedem dankbar, der bleibt, aber auch jedem, der geht", lauten die Worte in ihrer Story. Ob die Influencerin damit auf ihren Ex Serkan Yavuz (28) anspielt? Die beiden hatten sich im vergangenen Oktober nach über einem Jahr Beziehung getrennt. Zuletzt richtete der einstige Bachelorette-Kandidat im Mai harte Worte an sie im Netz: "Du wirst nie wieder jemanden wie mich bekommen."

Carina Spack, Reality-TV-Star

Instagram / carina_spack Carina Spack, Influencerin

Instagram / carina_spack Carina Spack, Influencerin

