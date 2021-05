Serkan Yavuz (28) ist überhaupt nicht gut auf seine Ex-Freundin Carina Spack (24) zu sprechen. Der einstige Promi Big Brother-Bewohner und die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin lernten sich 2019 in der Kuppelshow Bachelor in Paradise kennen und lieben. Seit Oktober vergangenen Jahres sind die beiden offiziell getrennt. Und sie wollten eigentlich auch nicht mehr öffentlich darüber reden: Carina sprach trotzdem im Netz über das Liebes-Aus, was Serkan richtig bescheiden findet.

In einem Q&A in ihrer Instagram-Story stellte sich Carina den Fragen der Fans. Besonders eine Sache schien die Follower brennend zu interessieren: "Bereust du etwas in deinem Leben? Zum Beispiel die Beziehung mit Serkan?", will ein User wissen. "Nein, ich bereue nichts, aber manches würde ich trotzdem einfach nicht noch mal machen", reagierte sie mit einem Bild von Rapper Tupac (✝25), der den Mittelfinger zeigt. Provoziert von dieser Antwort konnte es sich Ex Serkan nicht nehmen lassen, etwas zu entgegnen: "Im Gegensatz zu dir bereue ich jede Sekunde. [...] Gekränkter Stolz [...] Wieder eine Fragerunde? Wieder zu dem Thema? [...] Du wirst nie wieder jemanden wie mich bekommen. Du hast es selber verkackt und Pech gehabt", postete er erzürnt.

Serkan habe Carina überall blockiert. Sie solle nicht davon ausgehen, dass er seinen Mund halte, drohte er ihr in dem langen emotionsgeladenen Text an. Was er damit meint, hat er bisher nicht verraten. Allerdings postete er etwas später, er habe "keinen Bock auf den Kindergarten" und wünschte seinen Followern einen schönen Abend.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Dezember 2020 in Köln

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-Star

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im November 2020 in Dubai

