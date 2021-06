Werden Antonia Hemmer und Patrick Romer etwa doch nicht an Das Sommerhaus der Stars 2021 teilnehmen? Vor wenigen Tagen wurde eine Liste mit Teilnehmern veröffentlicht, die schon bald für das Reality-Format vor der Kamera stehen sollen. Neben Katy Bähm (27) und ihrem Mann Francis Walter wurde zunächst auch über das Bauer sucht Frau-Paar als Teil des Casts spekuliert. Jetzt äußert sich Antonia zu diesen Gerüchten!

Gegenüber extratipp.com stellt die Influencerin klar, dass sie zumindest in diesem Jahr nicht im Sommerhaus zu sehen sein wird. "Es steht konkret nichts an. Natürlich würde ich mich freuen, auch mal etwas mit Patrick zusammen zu machen – in einem TV-Format, wo man wirklich als Team agiert. Aber bisher ist noch nichts konkret – das kann aber ja noch kommen...", erzählt das Model.

Neben Patrick und Antonia dementierten kürzlich auch Bachelor Niko Griesert (30) und seine Freundin Michèle de Roos ihren zunächst vermuteten Einzug ins Sommerhaus. "Das Lustige war, Niko hat wirklich eine Nachricht von seinem Chef bekommen: 'Sag mal, musst du nicht Urlaub einreichen, wenn du so was vorhast?'", plauderte Michèle in einem YouTube-Video aus.

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin 2020

Anzeige

Instagram / patrick_romer_ Patrick und Antonia, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de