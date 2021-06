Daniela Katzenberger (34) kann nun endlich aufatmen! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit hat sich inzwischen zu einer erfolgreichen Influencerin entwickelt: Alleine auf Instagram verfolgen zwei Millionen Menschen die Updates aus dem Alltag der Kult-Blondine. Nun meldete sich die Frau von Lucas Cordalis (53) mit einem ernsteren Thema bei ihrer Fangemeinde: Dani erzählt von einem absoluten Schock-Moment, den sie vor zwei Jahren beim Frauenarzt erlebt hatte!

"Ich bin gerade so mega-erleichtert, ich war seit zwei Jahren mal wieder beim Frauenarzt", offenbart die Beauty sichtlich gelöst in ihrer Instagram-Story. Grund für die lange Arzt-Pause sei ein Horror-Besuch beim Gynäkologen gewesen: "Ich habe das zwei Jahre vor mir hergeschoben, weil ich vor zwei Jahren so ein schlimmes, für mich schon traumatisches Erlebnis hatte beim Frauenarzt." Damals habe der behandelnde Arzt nämlich Danis Brust mit einem Ultraschallgerät untersucht und gemeint, etwas gefunden zu haben – obwohl es letztendlich nur eine kleine und ungefährliche Zyste war, habe die Auswanderin sich für einen kurzen Moment extrem erschrocken – immerhin hätte es auch ein Zeichen für eine schlimme Krankheit sein können.

"In dem Moment, ich habe aufgehört zu atmen. [...] Das waren nur ein paar Sekunden, aber die paar Sekunden – das war wie eine halbe Stunde. Ich war so unter Schock", erinnert sich die 34-Jährige. Daher habe sie sich nun länger nicht zum Arzt getraut – dabei sei es so wichtig, sich regelmäßig untersuchen zu lassen, um Krankheiten frühzeitig erkennen zu können.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, 2021

Anzeige

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, TV-Stars

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de