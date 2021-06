Daniela Katzenberger (34) gilt als die Kultblondine schlechthin. Seit Beginn ihrer Karriere ist die Beauty vor allem für ihre wasserstoffblonde Mähne bekannt. Immer wieder spielte das TV-Gesicht in der Vergangenheit allerdings mit dem Gedanken, sich die Haare anders färben zu lassen. Und tatsächlich hat sie es nun durchgezogen – die Frisur der Katze erstrahlt nun in natürlicheren Blondtönen. Dass ihre Fans diese Veränderung aber so feiern, rührt Dani sehr!

Mit so einem Feedback hat sie wohl nicht gerechnet: Via Instagram bedankt sich die 34-Jährige bei ihren Followern für den tollen Support. "Auch wenn viele davon ausgegangen sind, dass ich jetzt dunkle Haare habe, bin ich echt total erleichtert, dass mein neues Blond so gut bei euch ankommt", schreibt sie total beseelt. Immerhin wollte sie auch nicht aussehen wie ein anderer Mensch. "Und so wie es jetzt aussieht, finde ich es echt mega und ich bin extrem zufrieden", erklärt sie abschließen.

Auch die Promiflash-Leser sind mehr als begeistert von Danis neuem Look. In einer Umfrage mit 7.209 Stimmen (Stand: 3. Juni, 15 Uhr) finden sage und schreibe 7.046 Voter (97,7 Prozent) ihre neue Frisur wirklich gut. Lediglich 163 Usern (2,3 Prozent) gefällt der vorherige Look mehr. Sieht ganz so aus, als hätte die Katze mit dieser haarigen Verwandlung alles richtig gemacht.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, März 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

