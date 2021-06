Beste Freundinnen auch am Set? Im März konnten sich die Fans über ein neues Gesicht bei Unter uns freuen: Carina Koller (24) gab ihr Debüt als Cecilia Weigel. Die Schauspielerin ist die beste Freundin von Vivien-Darstellerin Sharon Berlinghoff (25), die schon seit 2018 zum Cast der Serie gehört. Aber wie ist es für Carina, mit ihrer BFF vor der Kamera zu stehen? Im Gespräch mit Promiflash schwärmt sie: Es sei toll.

"Es ist natürlich supercool, mit der besten Freundin zusammen zu arbeiten. Man kennt sich gegenseitig so gut, dass der andere mit einem Blick weiß, was gerade abgeht und wie die Stimmung ist", plaudert die Blondine gegenüber Promiflash aus. Vor allem als Neuling am Set sei es Gold wert, so tolle Unterstützung zu haben. Einen besonderen Vorteil habe es außerdem, die wichtigste Bezugsperson immer in der Nähe zu haben. "Außerdem schmeckt das Feierabend-Kölsch zusammen doppelt so gut", verrät die 24-Jährige lachend.

Für ihren neuen Job ist Carina aus ihrer Heimat Hamburg nach Köln gezogen. Hat sie sich dort mittlerweile gut einleben können? Ja! "Ich freue mich sehr, dass jetzt langsam alles wieder aufmacht, damit ich Köln auch mal richtig kennenlernen kann", erzählt sie. Ganz hinter sich gelassen hat sie den Norden aber nicht. "Ich habe mit meinem Freund auch immer noch eine gemeinsame Wohnung in Hamburg, weswegen ich auch ziemlich oft dort bin."

Instagram / carina_koller Carina Koller und Sharon Berlinghoff

Instagram / carina_koller Sharone Berlinghoff und Carina Koller

Instagram / carina_koller Carina Koller mit ihrem Freund

