Ihr Glück ist damit perfekt! Herzogin Meghan (39) brachte kürzlich ihr zweites Kind zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Harry (36) möchte sie nun ihre Fans einladen, die Ankunft von Lilibet Diana zu feiern. Doch nicht etwa in Form von Geschenken für die Kleine, wie es sonst wohl üblich wäre! Denn die beiden Eltern haben eher das Gemeinwohl im Sinn: Meghan und Harry wollen, dass ihre Fans diejenigen beschenken, die es wirklich dringend benötigen!

Auf ihrer Archewell-Website bedankte sich das Paar für die vielen Glückwünsche, die sie aus aller Welt erreicht hätten: "Vielen Dank für all die netten Nachrichten und die Unterstützung während dieser Zeit, die so besonders für unsere Familie ist." Darunter listeten die Wahlkalifornier vier Organisationen auf, deren Arbeit sie besonders schätzen und betonten: "Wer das Bedürfnis hat, etwas zu geben, den würden wir bitten, sich mit einer Spende an diese Einrichtungen zu wenden."

Auf der Internetpräsenz kündigten die beiden auch an, sich nun in eine Art Elternzeit zurückzuziehen. Die Organisation Archewell werde ihre Arbeit in dieser Zeit allerdings fortführen. Die Firma produziert den Podcast des Paares sowie Video- und Textbeiträge.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Edinburgh, Schottland

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019 in Johannesburg

