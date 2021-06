Minka Kelly (40) und Trevor Noah (37) haben ihrer Liebe offenbar eine zweite Chance gegeben! Erst Mitte Mai hieß es, dass die Schauspielerin und der Moderator nach neun Monaten ihre Beziehung beendet haben sollen. Die beiden selbst haben sich dazu bislang allerdings noch nicht geäußert – mittlerweile scheint die Trennung aber vom Tisch zu sein: Minka und Trevor sind angeblich wieder zusammen!

Wie ein Insider gegenüber US Weekly ausplauderte, haben die "Titans"-Darstellerin und der Komiker nach der kurzen Trennung wieder zusammengefunden. "Sie haben gemerkt, dass sie beide glücklicher zusammen sind, als getrennt", verriet der anonyme Tippgeber. Außerdem sollen die beiden vor Kurzem gemeinsam in den Urlaub gefahren sein und wieder viel Zeit miteinander verbringen. "Sie arbeiten an ihrer Beziehung, während sie die Gesellschaft des anderen genießen", führte die Quelle weiter aus.

Darüber hinaus haben sich Minka und Trevor laut TMZ am vergangenen Wochenende in New York City getroffen. Neben gemeinsamen Spaziergängen sollen sie auch eine Fahrradtour gemacht haben. Zudem zeigt ein Foto die 40-Jährige und den gebürtigen Johannesburger zusammen mit zwei weiteren Personen in einem Restaurant.

Getty Images Minka Kelly im Januar 2020 in New York City

Getty Images Trevor Noah, Moderator

Getty Images Minka Kelly, Schauspielerin

