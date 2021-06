Sie geht wieder ihren Pflichten nach! Erst seit wenigen Monaten ist Prinzessin Eugenie (31) Mutter. Zusammen mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (35) konnte sie den kleinen August Philip Hawke im Februar auf der Welt willkommen heißen. Seitdem hat sich die frischgebackene Mama eine kleine Auszeit von ihren royalen Pflichten genommen – bis jetzt: Eugenie war am Dienstag im Namen der Krone unterwegs und sah dabei einfach nur bezaubernd aus!

Via Instagram teilte die 31-Jährige ein paar Eindrücke von ihrem Besuch im Somerset House in London. Anlässlich des Welttages der Ozeane hörte sich die Beauty ein paar Reden an. Doch im Mittelpunkt dieses Charity-Events stand eindeutig die Prinzessin selbst. Mit ihrem floralen Kleid und den weißen Turnschuhen überstrahlte sie einfach jeden. Ihren sommerlichen Look rundete sie mit einer lockeren Föhnfrisur ab.

Doch nicht nur die Neu-Mama ist in Sachen Sommer-Styles total up-to-date: Auch ihr kleiner Sohnemann August ist mit seinen wenigen Monaten schon ein richtiger Trendsetter. Wie Hello! erst kürzlich berichtet hatte, ist ein Outfit des Mini-Royals bereits ausverkauft. Dabei hatte es sich um eine niedliche Leggings mit Walmotiven gehandelt.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Mann Jack Brooksbank und ihrem Sohn August Philip Hawke Brooksbank

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August Philip Hawke

