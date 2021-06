Prinzessin Eugenie (31) gewährt neue Einblicke in ihren Alltag als Mutter! Im Februar sind die Enkelin von Queen Elizabeth II. (95) und ihr Mann Jack Brooksbank (35) zum ersten Mal Eltern geworden: Das Paar hat ihren Sohn August Philip Hawke Brooksbank auf der Welt begrüßt. Seither teilen die beiden immer wieder süße Eindrücke aus ihrem Familienleben: Eugenie ließ ihre Fans jetzt an einem sommerlichen Spaziergang mit Söhnchen August teilhaben!

Anlässlich des Weltumwelttages postete Eugenie eine ganze Reihe Fotos von sich in der Natur auf ihrem Instagram-Profil. Auf einem Bild ist auch der kleine August zu sehen: Auf dem Schnappschuss spaziert die 31-Jährige in einem lässigen Freizeitlook an einer blühenden Wiese voller gelber Narzissen vorbei – und dabei trägt die stolze Mutter ihren kleinen Sohnemann in einer Babytrage vor sich her. "Anlässlich dieses Tages wollte ich einige Fotos aus den vergangenen Jahren (und neuere) teilen, die mich daran erinnern, wie erstaunlich unsere Umwelt ist und dass wir sie immer schützen müssen", betonte sie zudem im Netz.

Wann genau der Schnappschuss entstanden ist, verriet Eugenie zwar nicht – allerdings lässt sich vermuten, dass das Foto am britischen Muttertag gemacht wurde: Immerhin postete die Brünette schon am 27. März ein Bild ihres Sohnes, auf dem er inmitten von gelben Narzissen liegt. "Ich freue mich so, Augusts Mutter zu sein", hatte sie damals geschwärmt.

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank mit seinem Sohn August und seiner Frau Prinzessin Eugenie

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Mann Jack Brooksbank und ihrem Sohn August Philip Hawke Brooksbank

Instagram / princesseugenie August Philip Hawke Brooksbank, Sohn von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

