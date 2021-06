Kaitlyn Bristowe (35) will keine Zeit mehr verlieren! Nach ihren Liebespleiten bei The Bachelor und The Bachelorette fand die TV-Beauty 2019 in Jason Tartick ihren Mr. Right. Im Mai gaben die Turteltauben nun ihre Verlobung bekannt und stecken schon mitten in den Hochzeitsplänen. Und wenn sie dann unter der Haube ist, will Kaitlyn schon den nächsten Schritt wagen: Sie möchte möglichst schnell eine Familie mit ihrem Jason gründen.

Das plauderte Kaitlyn jetzt in dem Podcast "Bachelor Happy Hour" aus: "Ich wäre nicht überrascht, wenn ich schon vor der Hochzeit schwanger wäre. Ich plane es nicht, aber ich bin einfach so aufgeregt." Schon in wenigen Wochen feiere sie ihren 36. Geburtstag. Sie habe zwar ihre Eizellen eingefroren und ihre biologische Uhr ticke deshalb nicht ganz so laut. Trotzdem kann sie es kaum erwarten: "Ich will es einfach, weil ich endlich meinen Traummann gefunden habe und wir heiraten werden."

Anfangs habe sie immer gedacht, dass sie schon nach einem Kind fertig mit der Nachwuchsplanung wäre. Mittlerweile könne sie sich jedoch auch vorstellen, drei zu bekommen. Sie betonte: "Wenn ich überhaupt schwanger werde, ist das schon ein Segen." Sie habe viele Freundinnen, die Probleme hatten. "Also bete ich, dass es bei mir klappt", erklärte sie.

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe und ihr Freund Jason Tartick

Getty Images Kaitlyn Bristowe, Reality-TV-Sternchen

Getty Images Kaitlyn Bristowe

