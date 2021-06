Bei Franziska van der Heide (29) sollen im nächsten Jahr die Hochzeitsglocken läuten. Die Alles was zählt-Darstellerin verriet nun, dass ihr Partner Tim Kallweit ihr am Neujahrsmorgen die Frage aller Fragen gestellt hat – und das nach fast acht Jahren Beziehung. 2022 wollen sie dann bei einer freien Trauung "Ja" zueinander sagen. Ob sie danach auch die Familienplanung in Angriff nehmen wollen?

Im Interview mit Bunte schloss die Schauspielerin gemeinsamen Nachwuchs jedenfalls nicht aus. Anscheinend hat das Paar schon über Kinder gesprochen. Ob Franzi also schon demnächst eine Schwangerschaft bekannt gibt? Sie antwortete auf die Babyfrage lediglich: "Ich sehe mich selbst schon eher als junge Mutter in der Zukunft!" Klingt so, als wollten sie lieber früher als später eine Familie gründen.

Vorerst konzentrieren sie und ihr Zukünftiger Tim sich aber voll und ganz auf die Planung ihrer Hochzeit. Und nach diesem märchenhaften Antrag wird wohl auch die Trauung überaus romantisch. Der Kameramann ging im heimischen Wohnzimmer, während ihr gemeinsames Lieblingslied lief, vor ihr auf die Knie. "Er hat sehr, sehr berührende Worte gefunden", schwärmte Franzi.

Franziska van der Heide

Franziska van der Heide, November 2019

Franziska van der Heide, April 2019

Glaubt ihr, dass Franzi es ihren Fans erzählen würde, wenn sie schwanger ist? Ja, auf jeden Fall! Nee, das hält sie bestimmt privat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



