So hatte Herzogin Meghan (39) sich ihr Debüt als Kinderbuchautorin sicher nicht vorgestellt! Vor wenigen Wochen veröffentlichte die Frau von Prinz Harry (36) mit "The Bench" ihr erstes Kinderbuch. Während die Kleidungsstücke, die sie präsentiert, regelmäßig sofort ausverkauft sind, kann ihr Buch von dieser Nachfrage nur träumen. Das Werk wurde nicht nur von den Kritikern verrissen, auch der Verkauf ist gefloppt. Meghans Kinderbuch ist daher bereits in der Schnäppchenkiste zu finden.

"The Bench" schaffte es am ersten Tag nicht einmal in die Top-200-Bestsellerliste von Amazon. Auch in den Kinderbuch-Charts landete es lediglich auf einem bescheidenen 60. Platz. Wie The Sun berichtet, wurde das Buch deshalb bereits im Preis stark reduziert. 12,95 Pfund muss nun kein Käufer mehr dafür hinlegen. Je nach Buchladen ist "The Bench" um rund drei Pfund günstiger zu erwerben.

Im Buchhandel WH Smith in der englischen Stadt Newcastle wurden die Exemplare sogar schon wenige Stunden nach der Veröffentlichung mit dem Aufkleber "Zum halben Preis" versehen. Ob Meghans deutsche Fans mehr Interesse an ihrer Kindergeschichte haben? Hierzulande ist "The Bench" am 8. Juni erschienen.

Instagram / graymalinpersonal Herzogin Meghans Kinderbuch "The Bench"

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den WellChild Awards 2019

Getty Images Herzogin Meghan 2019 in der Royal Albert Hall

