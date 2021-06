Zum Thema Spielerfrau hat Lukas Podolski (36) eine klare Meinung! Der Kölner ist nicht nur ein Weltklasse-Fußballspieler, sondern in erster Linie Familienmensch. Aus seinem Privatleben mit seinen beiden Kindern Maya und Louis gibt der Kicker nicht viel preis. Auch seine Frau Monika hält sich stets im Hintergrund – anders als die Partnerinnen von so manchen seiner Kollegen. Diese Art von Spielerfrau geht Poldi allerdings mächtig gegen den Strich.

"Mir gehen die meisten Spielerfrauen wirklich auf die Nerven", offenbarte der 36-Jährige im Interview mit Gala. "Viele hatte man doch gar nicht auf dem Schirm, bevor sie mit einem Fußballer zusammengekommen sind, und plötzlich machen sie dann auf sämtlichen Social-Media-Kanälen eine Riesenwelle", machte der Profisportler seinem Ärger Luft. Verallgemeinern wolle er diese Aussage allerdings nicht, immerhin müsse am Ende jeder für sich selbst entscheiden. "Wir Podolskis machen das aber auf unsere Weise und sind damit auch glücklich", stellte der zweifache Vater klar.

Er selbst hält seine Familie, insbesondere seinen Nachwuchs, aus den sozialen Medien raus – macht hin und wieder aber eine Ausnahme. Erst dieses Jahr bekamen seine Follower zumindest halbwegs das Gesicht seiner fünfjährigen Tochter Maya unzensiert zu sehen. Seinen Sohn zeigte der ehemalige Nationalspieler kürzlich an dessen 13. Geburtstag erstmals im Netz und erinnerte dabei insbesondere an den gemeinsam erlebten WM-Sieg in Rio im Jahr 2014.

Anzeige

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Frau Monika im Jahr 2020

Anzeige

Lukas Podolski Lukas Podolski im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und sein Sohn Louis, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de