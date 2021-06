Linda-Caroline Nobat (26) hat wieder Schmetterlinge im Bauch! Das Model ging bei Der Bachelor auf die Suche nach der großen Liebe – und traf dort auf Rosenkavalier Niko Griesert (30). Doch das TV-Abenteuer endete mit einem Korb, sie schaffte es nicht, das Herz des Junggesellen zu erobern. Nach ihrer Teilnahme in der Kuppelshow hat sich die Miss Hessen 2018 allerdings wohl auch fernab der Kameras ins Datingleben gestürzt – und das offenbar ziemlich erfolgreich!

"Für mich ist er es", sind Lindas klaren Worte zu einem noch deutlicheren Foto: Während eines Restaurantbesuchs in München hält sie die Hand eines Mannes fest. Auch in ihrer Instagram-Story taucht der Unbekannte auf – doch das Gesicht zeigt die Frischverliebte ihrer Community nicht. Wie sehr sie verliebt ist, betont sie mit drei kleinen Worten: "Ich liebe dich."

Lindas Follower überschlagen sich in der Kommentarspalte mit Glückwünschen: "Oh mein Gott, ich freue mich so für dich" oder "Ich mag, was ich sehe", schreiben User unter die Bilder. Doch einer fordert auch klar – sie würden gerne wissen, wer sie da um den Finger gewickelt hat! Ob sie das irgendwann noch verraten wird?

Anzeige

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat mit ihrem Freund

Anzeige

TVNow Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat mit ihrem Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de