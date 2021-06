Der Rosenkrieg zwischen Evanthia Benetatou (29) und Chris Broy nimmt wohl vorerst kein Ende. Seit der überraschenden Trennung der einstigen Sommerhaus der Stars-Kandidaten vor wenigen Wochen lassen die beiden im Netz kein gutes Haar an dem jeweils anderen. Eva deutete beispielsweise an, dass Chris sie im Stich lasse, und sie sei von ihm nicht gut behandelt worden. Nachdem sich Chris zu den Vorwürfen geäußert hatte, wetterte jetzt erneut Eva gegen ihren Ex.

Auf Instagram stellte das ehemalige Bachelor-Girl zwar klar, dass sie Chris' Hilfe dankend angenommen habe, er sie auch bei einigen Sachen unterstütze, doch er habe "dann ein Verhalten an den Tag gelegt, was ich als respektlos und asozial empfinde." Seitdem habe die werdende Mutter den Kontakt eingestellt und seine Hilfe nicht länger in Anspruch genommen. "Weil das dem Kind und mir nicht guttut."

Schon in der Vergangenheit hatte Eva behauptete, dass Chris ihr gegenüber respektlos gewesen sei – der wiederum stellte klar, dass seine Ehrlichkeit nichts mit fehlendem Respekt zu tun habe. "Ich wollte ihm und uns die Chance geben, einen gemeinsamen Weg für unser Kind zu finden. Ehrlichkeit hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, man kann auch respektvoll ehrlich sein", wetterte sie deshalb weiter.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im März 2021

Evris Evanthia Benetatou und Chris Broy

Instagram / chris_broy Chris Broy, TV-Bekanntheit

