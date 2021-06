Ist sie so leicht zu imitieren? Aurelia Lamprecht suchte im vergangenen Jahr bei Love Island vergeblich nach der großen Liebe. Ab dem 8. Juli bekommt sie aber eine zweite Chance: Gemeinsam mit zahlreichen anderen ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten wird sie bei der VIP-Version von Are You The One? versuchen, einen Partner fürs Leben zu finden. Während der Dreharbeiten vertraute Aurelia ihre Social-Media-Accounts einer Freundin an – doch das haben ihre Fans offenbar gar nicht bemerkt!

In ihrer Instagram-Story löste die TV-Beauty das Versteckspiel jetzt nämlich auf: "Ihr wisst nicht, wie schlimm es für mich war, das die ganze Zeit zu verheimlichen! Ich kann einfach nicht lügen, das ist für mich richtig, richtig schlimm!" Sie bedankte sich bei ihrer Freundin, die sich anscheinend gut um ihr Konto gekümmert hatte: "Die hat meinen Account so krass gemacht, dass keiner von euch was gemerkt hat."

Von den Dreharbeiten in Griechenland wirkte die schöne Brünette noch immer euphorisiert: "Es war auf jeden Fall eine krasse Zeit, ich bin echt gespannt und ich freue mich jetzt einfach, dass das raus ist." Ob es bei Aurelia diesmal besser lief als auf der Liebesinsel, werden die Fans bald im TV erfahren.

RTL II Aurelia und Henrik nach der Paarungszeremonie bei "Love Island"

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Star

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Influencerin

