Über diese Neuerung dürften die Kandidatinnen bei M.O.M nicht allzu erfreut sein. Im Moment läuft die zweite Staffel der etwas anderen Kuppelshow auf Joyn. Die verbliebenen zehn Singlefrauen buhlen um das Herz des Seniors Dan Agboli und auch das des Juniors Dustin möchte erobert werden. In der kommenden Folge am Donnerstag steht wieder eine Entscheidung an und einige Teilnehmerinnen müssen gehen. Doch die Girls und Ladys bekommen neue Konkurrenz – und die ist nicht unbekannt.

Diese Wendung kommt bestimmt nicht nur für die Zuschauer unerwartet. Nachdem die beiden Männer die Nominierten nach Hause schickten, kam die große Überraschung: Zwei Rückkehrerinnen aus der ersten Staffel stoßen zur Gruppe hinzu. Wer genau den Glampingplatz und die Villa aufmischen wird, sehen die Fans in der neuen Folge von "M.O.M" bei Joyn PLUS.

Dass die Kandidatinnen über diesen überraschenden Zuwachs nicht gerade amüsiert sind, steht allerdings jetzt schon fest. "Das hätte ich mir in meinem Leben nicht erträumt, dass da so zwei Crasher reingeschickt werden. Ist ja nicht so, dass man sie nicht kennt", sagte Monika sichtlich schockiert. Dass die beiden Neuen für Aufruhr sorgen können, denkt auch Selina: "Das könnte eskalieren."

Joyn Dustin und Dan bei "M.O.M"

Joyn Die "M.O.M"-Kandidatinnen 2020

Joyn Dan und Dustin, "M.O.M"-Kandidaten 2021

