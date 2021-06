Antonia Hemmer gibt sich offenherzig! Die Blondine wurde durch ihre Teilnahme an der beliebten Kuppelshow Bauer sucht Frau einem größeren Publikum bekannt. Im Netz dokumentiert sie seither nicht nur ihr Liebesglück mit dem Hobby-Landwirt Patrick Romme, den sie in der Sendung kennenlernte. Sie teilt auch gerne mal etwas freizügigere Schnappschüsse von sich. Nun posiert Antonia ziemlich sexy in einem knappen schwarzen Bikini, der einige Einblicke gewährt.

Ihr aktuellstes Posting auf Instagram ist wohl beim Sonnenbaden entstanden – denn die 21-Jährige posiert auf einer Decke im Grünen. Kaum zu übersehen: Antonias Ausschnitt, der durch ihr extrem knappes Bikini-Oberteil extrem in Szene gesetzt wird. "Bitte nicht meine Venen beachten, danke", schreibt sie kess in die Bildunterschrift, um davon abzulenken. Doch wenn man in die Kommentare genauer hinschaut, scheinen ihre Follower ohnehin nicht darauf zu achten.

"Zu heiß für diese Welt" und "Was für ein tolles Bild", lauten nur zwei der unzähligen flammenden Fan-Kommentare. Und auch ihrem Liebsten Patrick scheint der Anblick bestens zu gefallen: "Bin ich ein Glückspilz", schwärmt der 25-Jährige ganz stolz unter dem Schnappschuss.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2020

Instagram / antonia_hemmer Bauer Patrick und Antonia Hemmer im Februar 2021

