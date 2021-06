Nicolas Puschmann (30) hat endlich wieder Zeit für seinen Lars (31)! Die vergangenen Monate musste der ehemalige Prince Charming hart für seine Auftritte bei Let's Dance trainieren. Während seiner Teilnahme konnte er seinen Partner viel weniger sehen als sonst. Mittlerweile ist die diesjährige Staffel der Tanz-Show aber Geschichte – und da Lars Ende Mai Geburtstag hatte, überraschte ihn der Reality-TV-Star mit einer Reise nach Griechenland. Nun postet Nicolas erste Schnappschüsse aus dem Urlaub!

Auf seinem Instagram-Account teilt der Podcaster jetzt ein paar Selfies mit seinem Freund. Während sich die zwei Turteltauben auf einem Foto verliebt in die Augen blicken, strahlen sie auf einer weiteren Aufnahme überglücklich in die Kamera. "Wir sind dann mal auf Akklimatisierungskurs. Liebe Grüße aus Kreta", betitelt Nicolas den Post. Seine Fans und Kollegen gönnen ihm nach dem monatelangen Training die Auszeit. "Ganz viel Spaß euch! Genießt es", schreibt unter anderem der einstige Bachelor Andrej Mangold (34) unter den Beitrag.

Offenbar hat sich Lars sehr über seinen Geburtstagstrip gefreut. "Auf jeden Fall ist die Überraschung geglückt und wir werden es uns hier jetzt extrem gut gehen lassen", kündigte Nicolas in seiner Instagram-Story an, während er mit seinem Liebsten bei einem Glas Champagner in die Sonne blinzelt.

Instagram / nicolaspuschmann Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann, "Prince Charming"-Stars

