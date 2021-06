Emily Ratajkowski (30) ist offenbar rundum glücklich! Die letzten Tage hat die Neu-Mama nämlich auf einer Karibikinsel verbracht und dort ihren 30. Geburtstag gefeiert. Neben ihrem Mann Sebastian Bear-McClard (34) waren auch Freunde des Models und selbstverständlich ihr drei Monate altes Baby Sylvester Apollo Bear mit dabei. Nun gab Emily ein paar sehr tiefe Einblicke in ihren Geburtstagstrip – und zeigte sich mehrfach beim Stillen ihres Sohnes.

In verschiedenen Beiträgen auf Instagram ließ das Topmodel seine mehr als 25 Millionen Fans an der Reise teilhaben und postete viele traumhafte Bilder vom Pool oder Strand. Mittendrin zeigte sie sich mehrfach mit ihrem Söhnchen Sly – auch beim Stillen. In einem Beitrag postete die Beauty sogar eine Nahaufnahme davon, jedoch, wie bei ihr üblich, ohne das Gesicht ihres Kindes zu zeigen. Neben dem schönen Moment zwischen Mama und Baby konnten Fans außerdem einen genauen Blick auf zwei Halsketten werfen, die die Laufstegschönheit dabei trug. Eine davon zeigte den Vornamen des Babys – Sylvester – und die andere seinen Mittelnamen Apollo.

Wegen eines anderen Fotos von dem Karibiktrip, auf dem sie ihr Baby in einer eher ungewöhnlichen Art und Weise auf dem Arm hält, geriet sie jedoch in die Kritik. Da sie ausgerechnet unter diesem Beitrag die Kommentare ausstellte, bekam sie einen kleinen Shitstorm auf der Plattform Twitter. Viele warfen ihr dort vor, Sylvester nicht sicher genug festzuhalten.

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Juni 2021

Anzeige

Instagram / emrata Model Emily Ratajkowski stillt ihr Baby

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de