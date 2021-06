JoJo Siwa ist im siebten Himmel. Der TikTok-Star hatte sich dieses Jahr medienwirksam als pansexuell geoutet und erfreute daraufhin seine Fans mit schönen Nachrichten. Mit Kylie Prew, die sie zuvor auf einem Kreuzfahrschiff kennengelernt hat, scheint JoJo nämlich seit geraumer Zeit die perfekte Partnerin an ihrer Seite zu haben. Mittlerweile dürfen die Turteltauben sogar schon einen ersten Meilenstein in ihrer Beziehung feiern!

Passend zum Pride-Monat postet der Webstar jetzt einen süßen Schnappschuss von sich und seiner Freundin auf Instagram. JoJo und Kylie liegen sich hier vor einem kunterbunt beleuchteten Pride-Schriftzug in den Armen und zelebrieren ihre Beziehung, die nun schon fünf Monate andauert. "Es ist Zeit sich so zu feiern, wie man ist und dafür, dass man denjenigen liebt, den man lieben will", schreibt die 18-Jährige zu dem Bild und drückt daraufhin ihre Freude darüber aus, dass sie nun "ganz sie selbst" sein kann.

Kylie kommentiert das Posting direkt mit einem "ich liebe dich" und versieht ihren Beitrag darüber hinaus mit einem blauen Herz-Emoji. Unterdessen gratulieren viele Fans dem überglücklichen Paar – so zum Beispiel auch "Zoey 101"-Star Jamie Lynn Spears (30). Die Blondine freut sich sehr über das Liebesglück der Schleifenträgerin und kommentiert: "Glücklich sein steht dir, du Schönheit."

Instagram / itsjojosiwa Kylie Prew und Tänzerin JoJo Siwa

Twitter / JoJo Siwa JoJo Siwa im Januar 2021

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa (r.) mit ihrer Freundin Kylie

