Diese Freundschaft besteht selbst über den Tod hinaus. Vin Diesel (53) und Paul Walker (✝40) standen nicht nur jahrelang für die Fast & Furious-Reihe vor der Kamera, sie waren auch abseits des Sets enge Freunde. Seitdem sein Kumpel im November 2013 sein Leben bei einem Autounfall verlor, trauert Vin um seinen Buddy – insbesondere jetzt, unmittelbar vor der Veröffentlichung des neunten Teils des rasanten Streifens und kurz vor den Dreharbeiten des Finales. Doch Pauls Tochter Meadow (22) weiß den Schauspieler aufzuheitern.

Inmitten der "Fast & Furious"-Vorbereitungen teilte der 53-Jährige auf Instagram ein Foto, das ihm die Tochter seines verunglückten Filmkollegen zuvor gesendet hatte. Zu sehen sind darauf Vin und Paul, die Seite an Seite in die Kamera strahlen. "Meadow schickt mir dieses Foto und sagt mir, wie glücklich sie das Bild macht. Natürlich ist es sehr, sehr emotional, macht Ziele bewusst und erfüllt einen letztendlich mit Dankbarkeit", schrieb der Darsteller. Seine ewige Bruderschaft mit Paul sei ein unglaublicher Segen. "Ich hoffe, ich mache dich stolz. In Liebe, für immer", schloss Vin seinen Post ab.

Auch zu Meadow selbst hat der Hollywoodstar ein besonderes Verhältnis. Er ist nicht nur der beste Freund ihres Vaters, sondern auch der Patenonkel der 22-Jährigen. Und die Freundschaft zwischen den Walkers und den Diesels wurde sogar schon eine Generation weiter getragen: Auch Meadow und Vins Tochter Hanina stehen sich sehr nahe.

Getty Images Vin Diesel und Paul Walker im März 2009

Instagram / vindiesel Paul Walker und Vin Diesel

Instagram / meadowwalker Meadow Walker und Vin Diesels Tochter Hanina

