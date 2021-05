Welche Stars werden wohl an der Promi-Edition von Are You The One? teilnehmen? Ende März endete die zweite Staffel des Flirt-Formats. Doch schon im Sommer soll es neue Folgen geben. Dieses Mal wollen sich Reality-TV-Stars auf die Suche nach ihrem Perfect Match begeben. Sandra Janina und Juliano haben schon gehört, welche TV-Bekanntheiten bei der Show dabei sein sollen – und die sollen untereinander längst keine Unbekannten mehr sein.

Eigentlich sieht es das Prinzip vor, dass bei "Are You The One?" fremde Singles aufeinandertreffen. Bei der Promi-Staffel sieht das wohl anders aus, wie Sandra im Promiflash-Interview verrät: "Was ich bis jetzt gehört habe, ist, dass ein Cast zusammengewürfelt wird aus 'Love Island', 'Ex on the Beach', 'Are You The One?' und ein paar Bachelor- und Bachelorette-Leuten vielleicht." Unter anderem sollen auch drei Kandidaten aus ihrer "Love Island"-Staffel dabei sein.

Mit der Promi-Auswahl ist das Paar nicht gerade zufrieden. Juliano ist sich sicher, dass die Staffel, die wie auch die regulären Ausgaben von Sophia Thomalla (31) moderiert wird, ein Flop wird. "Weil diese ganzen Leute, die da mitmachen, die kennen sich untereinander. Das ist ja dieser ganze 'Clan' aus Köln", gibt er preis, ohne Namen zu nennen. Der Ex-"Are You The One?"-Teilnehmer könne sich auch nicht vorstellen, dass aus der Show eine ernsthafte Beziehung hervorgeht.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano

RTLZWEI Die "Love Island"-Finalisten 2020

TVNOW / Markus Hertrich Die "Are You The One?"-Kandidaten 2021

