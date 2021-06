Heute gibt es im britischen Königshaus ein ganz besonderes Jubiläum: Prinz Philip (✝99) wäre am 10. Juni 2021 stolze 100 Jahre alt geworden. Diesen außergewöhnlichen Geburtstag kann der Prinzgemahl nun aber nicht mehr erleben. Der Herzog von Edinburgh ist am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren verstorben. Philip hätte sich aber ohnehin keine große Feier zu seinem 100. gewünscht, wie ein Insider bereits vor einigen Wochen gegenüber The Telegraph ausplauderte: "Lasst uns einfach sagen, wir haben ein eher widerwilliges Geburtstagskind. Man kann nichts planen, wenn derjenige nichts machen will."

