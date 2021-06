Das bekommen ihre Fans nicht oft zu sehen! Shakira (44) präsentiert sich selbst gerne auf ihren Social-Media-Kanälen. Sei es mit einem niedlichen Haustier oder einem neuen heißen Look – die Kolumbianerin verzückt ihre Follower regelmäßig mit spannendem Content. Nur ihre Kids zeigt die Sängerin eher selten. Doch jetzt gab es mal wieder einen Eindruck von Shakiras Leben als Mama: Ihr Sohn Sasha (6) wagte sich nun nämlich aufs Surfbrett!

Auf Instagram teilte Shakira jetzt das Bild, das ihren Jüngsten mit den beiden Teenie-Surfprofis Kai und Hans Odriozola zeigt. Die Brüder haben den Sechsjährigen in ihre Mitte genommen und alle drei machen die in der Wellenreiterszene typische Hang-Ten-Geste. In seinem Neoprenanzug sieht Shakiras Spross aus wie ein alter Hase – dabei ist er noch gar nicht lange dabei! "Sasha mit seinen Freunden und Lehrern nach seiner allerersten Surfstunde", schrieb die Musikerin unter den Beitrag.

Ihre Fans freuten sich sehr über den Schnappschuss aus dem Alltag ihres Idols. "Er sieht schon so erwachsen aus, sie werden so schnell groß!", kommentierte eine Userin das Foto. Innerhalb von Stunden erhielt der Post über 400.000 Likes.

Instagram / shakira Sasha Piqué Mebarak mit Kai und Hans Odriozola

Getty Images Shakira und Jennifer Lopez beim Super Bowl 2020

MEGA Shakira und ihr Sohn Sasha im Juni 2020

