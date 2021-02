So flippig hat man Shakira (44) noch nie gesehen! Die erfolgreiche Musikerin ist neben ihrem heißen Hüftschwung und ihrer sexy Musik vor allem für ihre wilde Lockenmähne bekannt. Seit Jahren ist die lässige Frisur das Markenzeichen der schönen Kolumbianerin. Doch diese Zeiten sind jetzt vorbei: Shakira hat ein mutiges Experiment gewagt – und zeigte sich nun mit glatten und knallpinken Haaren!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Mutter von zwei Söhnen am Freitag mehrere Bilder, auf denen ihr neuer Look zu sehen ist: Shakiras Mähne erstrahlt in einem dunklen Magenta – die Locken sind einer glatten Föhn-Frise gewichen. Einen der Schnappschüsse betitelte Shakira frech mit: "Überraschung!" Ihre Fans sind von dem frischen Styling begeistert und likten ihre Beiträge wie wild.

Doch ganz so farbig sollte das Endergebnis von Shakiras Verwandlung eigentlich gar nicht werden: Wie die Latina nämlich in einem Video verriet, wollte sie ihre Haare ursprünglich nur leicht tönen. "Mir ist das Rosa ausgegangen und ich musste es mit einem anderen Produkt mischen – das war etwas intensiver!", schilderte sie. Wie gefällt euch Shakiras neuer Look? Stimmt unten ab.

Anzeige

Instagram / shakira Shakira, Sängerin

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige

Getty Images Shakira im Januar 2020 in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de