Linda-Caroline Nobat (26) ist wieder verliebt! Anfang des Jahres hatte das Model beim Bachelor nach der großen Liebe gesucht. In Rosenkavalier Niko Griesert (30) fand sie diese allerdings nicht – und musste kurz vor dem Finale ihre Koffer packen. Anfang der Woche machte die Beauty dann ihre aktuelle Romanze mit einem ersten Foto bekannt. Gegenüber Promiflash verriet Linda jetzt: Ihr neuer Freund ist gar nicht so neu in ihrem Leben!

"Wir waren vor vielen Jahren schon einmal ein Paar", schilderte die Frankfurterin im Interview mit Promiflash. Damals sei sie selbst jedoch noch zu jung gewesen und habe nicht gewusst, was sie wolle. Vor einigen Monaten sei sie ihrem Schatz dann aber wieder über den Weg gelaufen: "Es hat sofort diesmal zum richtigen Zeitpunkt gefunkt!"

Obwohl Linda viel aus ihrem Leben mit ihren Social-Media-Followern teilt, soll ihr Partner nicht öffentlich präsentiert werden. Das hat jedoch nichts damit zu tun, dass sich die Hessin ihrer Gefühle nicht sicher ist – im Gegenteil: Die Turteltauben wollen schon bald zusammen in eine gemeinsame Wohnung ziehen.

Bachelor-Kandidatin Linda-Caroline Nobat

Linda-Caroline Nobat mit ihrem Freund

Linda-Caroline Nobat, Bachelor-Kandidatin

