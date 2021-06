Es ist eine schwere Zeit für sie: Blake Lively (33) trauert, nachdem sie am Donnerstag Abschied von ihrem Papa nehmen musste. Ihr Dad Ernie war genau wie sie als Schauspieler tätig und starb im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Herzkrankheit. Die Gedanken an ihn teilt die Gossip Girl-Darstellerin jetzt auch mit ihren Fans: Blake postete jetzt ein emotionales Throwback-Pic mit ihrem Vater.

Den Schnappschuss, der sie mit ihrem Papa in einer Kneipe zeigt, teilte Blake in ihrer Instagram-Story. Auf dem Foto ist die innige Beziehung zu spüren, die die Blondine zu ihrem Dad hatte. Ernie hatte seine Tochter während ihrer Karriere immer tatkräftig unterstützt. Während sie seinen Arm umgreift, schmiegt das Vater-Tochter-Gespann in dem intimen Moment die Köpfe aneinander. Über dem Bild prangt ein großes Herz.

Eine große Stütze in dieser Zeit des Abschiednehmens ist Blakes Mann Ryan Reynolds (44). Das Schauspielerpaar geht bereits seit zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Seitdem sind die beiden mit drei Töchtern beschenkt worden.

Getty Images Blake Lively mit ihrem Vater Ernie, Januar 2009

Getty Images Blake Lively im Mai 2018 in New York

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Deadpool 2" in New York City, 2018

