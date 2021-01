Endlich ist das Geheimnis gelüftet! Anfang Dezember gaben Lauren Bushnell (30) und ihr Mann Chris Lane (36) bekannt, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. In welchem Monat ihrer Schwangerschaft sich die US-amerikanische The Bachelor-Siegerin befindet, verriet sie bislang aber noch nicht – allerdings hat sie tatsächlich schon einen kleinen Babybauch. Mit weiteren Details zu ihrem Nachwuchs hielt die Influencerin bislang jedoch hinterm Berg. Jetzt gibt sie aber immerhin das Babygeschlecht bekannt!

Auf Instagram teilte Lauren nun einen Clip, in dem ihr Mann zu sehen ist. Der Sänger hält einen Golfschläger in der Hand und schlägt damit auf einen Ball – aus dem dann blaues Farbpulver herauskommt: Lauren und Chris erwarten also einen Jungen! "Süßer Baby Boy, wir können es kaum erwarten, dich zu treffen. Ich liebe dich schon so sehr", kommentierte die 30-Jährige das Foto.

Chris veröffentlichte in seinem Feed und in seiner Story den gleichen Clip. Seine Freude über die Nachricht, dass er einen Sohn bekommt, scheint besonders groß zu sein – scheinbar plant er schon die ersten gemeinsamen Aktivitäten mit seinem ungeborenen Sohn: "Ich habe mir einen kleinen Kumpel zum Golfen besorgt", kommentierte er.

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell, bekannt aus "The Bachelor"

Getty Images Chris Lane und Lauren Bushnell

Getty Images Chris Lane, Sänger

