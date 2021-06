Dieser Urlaub schlägt immer mehr Wellen! Kurz nachdem Kim Kardashian (40) die Scheidung von Kanye West (44) eingereicht hatte, gab es schon erste Gerüchte, dass er mit Topmodel Irina Shayk (35) anbandelt. Mittlerweile verdichten sich die Hinweise aber deutlich: Die zwei verbrachten jetzt ein paar Tage zusammen in der französischen Provence. Ob es tatsächlich ernst zwischen ihnen wird, ist noch nicht klar. Aber immerhin – den Segen von Irinas Ex hätten die beiden Urlauber wohl...

Vor rund zwei Jahren wurde die Trennung der Laufstegschönheit von Bradley Cooper (46) öffentlich. Böses Blut fließt deshalb aber nicht zwischen den beiden. "Sie verstehen sich nicht nur als Eltern einer gemeinsamen Tochter. Sie sind auch enge Freunde und erzählen sich persönliche Dinge", betonte ein Insider gegenüber Us Weekly. Der Schauspieler würde seine Ex zudem auch unterstützen, wenn sie einen neuen Mann datet. "Er will einfach, dass sie glücklich ist", betonte die anonyme Quelle weiter.

Dass sich Bradley und die gebürtige Russin noch immer nahestehen, ist kein Geheimnis. Weil sie nicht zuletzt auch wegen ihrer Tochter Lea (4) nach wie vor viel Zeit miteinander verbringen, spekulierten einige Fans erst im vergangenen April über ein mögliches Liebes-Comeback des einstigen Hollywood-Traumpaares.

Anzeige

Getty Images Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Anzeige

Getty Images Irina Shayk, Model

Anzeige

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Golden Globe Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de