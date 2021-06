Die Are You The One?-Fans können sich auf neue Folgen freuen – dieses Mal in der Promi-Edition. Ab dem 8. Juli werden bekannte Reality-TV-Gesichter in dem Kuppelformat nach ihrem Perfect Match, also ihrem perfekten Partner suchen. Nun steht der Cast des neuen Liebes-Experiments endlich offiziell fest. Mit von der Partie sind unter anderem ehemalige Love Island-Kandidaten, mehrere Bachelorette-Boys und einige Temptation Island-Stars.

