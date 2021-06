Deswegen entschied sich die dänische Nationalmannschaft, wieder auf den Platz zu gehen! Die EM-Partie zwischen Dänemark und Finnland wurde am heutigen Abend kurz vor der Halbzeit durch einen schrecklichen Zwischenfall unterbrochen: Christian Eriksen brach auf dem Rasen zusammen und musste reanimiert werden. Während eines Krisentreffens wurde anschließend geklärt, das Spiel trotzdem fortzusetzen. Bewegte Eriksen seine Teamkollegen etwa zu dieser Entscheidung?

Das will der ZDF-Stadionsprecher Béla Réthy zumindest von einer internen Quelle erfahren haben. "Wir haben gehört, dass die Spieler in der Kabine per Facetime kommuniziert haben und Christian die Spieler aufgefordert hat, weiterzumachen." Der 29-Jährige befindet sich jetzt in einem nahe gelegenen Krankenhaus und ist nach ersten Angaben stabil. Sein Wunsch, das Spiel fortzusetzen, soll beide Mannschaften darin bestärkt haben, die restlichen 90 Minuten durchzuziehen.

Diese Entscheidung überrascht die Leser allerdings. 83,2 Prozent (237 Votes) waren nach Eriksens Zusammenbruch überzeugt, dass das Match abgesagt werden würde. Das ergibt eine Promiflash-Umfrage (Stand 12. Juni 20:40 Uhr). Nur 16,8 Prozent (48 Votes) hatten damit gerechnet, dass die Spieler den Wunsch haben würden, weiterzumachen.

Getty Images Fußballer Christian Eriksen

Getty Images Fußballer Christian Eriksen

Getty Images Christian Eriksen, Fußballer

