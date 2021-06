Es gibt Datingshow-Nachschub in den USA! Zahlreiche Formate wie Love Island, Temptation Island und Co. sind mittlerweile international erfolgreich. Jetzt haben sich ein ehemaliger Produzent von The Bachelor und ein Ex-Mitarbeiter des Netflix-Hits Liebe macht blind zusammengesetzt und ein nigelnagelneues Konzept erarbeitet – das Ergebnis: "FBoy Island". Was es mit der Sendung auf sich hat, erklärten die Macher nun kurz und knapp.

"Drei Frauen ziehen auf eine tropische Insel, auf der sich 24 Männer zu ihnen gesellen – zwölf selbsternannte 'Nice Guys' auf der Suche nach Liebe und zwölf selbsternannte 'Fuckboys', die ausschließlich an der Siegprämie interessiert sind", fasste der Sender HBO in einer Pressemitteilung zusammen. Am Ende müssen sich die Single-Ladys dann für einen der Hotties entscheiden. Danach wird aufgelöst, wer ernste Absichten hatte und wer nur scharf auf das Geld war. Es sei eine Art Sozialexperiment, um zu untersuchen, ob die sogenannten 'Fuckboys' tatsächlich besser bei Frauen ankommen...

Moderiert wird das Flirt-Spektakel von Comedian Nikki Glaser (37). Die verriet allerdings, dass sie bei dem Angebot, Teil der Show zu sein, zunächst an etwas anderes gedacht hatte. "Plötzlich ist der Groschen gefallen, dass sie mich gar nicht als Kandidatin wollten. Kein Scherz. Das war mir so peinlich", erklärte sie in einem Statement. Da sie aber selbst ein großer Fan solcher Formate sei, sei auch die Moderation für sie im Grunde ein wahr gewordener Traum.

