Es ist ein ganz besonderer Liebesbeweis! Seit Dezember 2020 ist die Reality-TV-Bekanntheit Kate Merlan (34) wieder vom Markt. Der Profikicker Jakub Jarecki hat das Herz der Beauty erobert. Seither schweben die Turteltauben im Liebeshimmel – und präsentieren das nur allzu gerne im Netz. Um ihre tiefen Gefühle füreinander noch stärker zu verdeutlichen, haben sich die zwei etwas ganz Romantisches überlegt: Kate und Jakub ließen sich nämlich ein Pärchen-Tattoo stechen!

In ihrer Instagram-Story dokumentierte die Influencerin den Besuch beim Tätowierer und hielt auch schon stolz das Endergebnis in die Linse. In filigraner Schrift ziert jetzt Kates Name die Armbeuge ihres Liebsten – doch damit nicht genug. Darunter steht noch folgender emotionaler Spruch: "Meine Liebe. Mein Leben. Mein Alles." Auch die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin fand an der gleichen Körperstelle ein freies Plätzchen an ihrem sonst voll tätowierten Body.

Kate verewigte natürlich den Namen ihres Freundes in ihrer Armbeuge – mit denselben rührenden Worten darunter. Zwischen den beiden scheint es sehr ernst zu sein. Die 34-Jährige hatte auch schon gegenüber Promiflash betont, dass sie sich Hochzeit und Familie mit Jakub vorstellen könne.

Instagram / katemerlan Jakub Jareckis Tattoo

Instagram / katemerlan Kate Merlans Liebes-Tattoo

Sonstige Jakub Jarecki und Kate Merlan

