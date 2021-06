Sie ist Barack Obamas (59) ganzer Stolz! Am vergangenen Donnerstag stand im Hause Obama ein ganz besonderer Anlass zum Feiern an: Sasha Obama (20), die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten und Michelle Obama (57), wurde 20 Jahre alt. Nachdem die einstige First Lady ihrem Nachwuchs gratulierte, konnte es sich auch Barack nicht nehmen lassen, diesen Meilenstein zu feiern. Barack widmete seiner Jüngsten rührende Worte.

Auf Twitter richtete der Politiker ein ganz besonders emotionales Statement an Sasha und machte deutlich, wie stolz er auf sein Kind ist. "Du bist so schnell herangewachsen und es war uns eine Freude, dabei zu zusehen. Wir haben uns so erhofft, dass du zu so einer tollen Person wirst, die du jetzt bist", schrieb er und teilte dazu ein Bild, auf dem er Sasha in jüngeren Jahren auf dem Arm hält. "Deine Mutter und ich können es kaum erwarten, zu sehen, wohin dich das Leben als Nächstes führt."

Auch Michelle wählte eine ähnliche Art, ihre Tochter an diesem Tag zu ehren. Sie postete, wie ihr Ehemann, ein Kinderfoto mit Sasha. "Ich bin so dankbar für jedes Lachen, das wir geteilt haben – und für alles, was du mir über die Jahre beigebracht hast", kommentierte sie den Beitrag.

Getty Images Barack Obama und seine Tochter Sasha

Instagram / michelleobama Michelle Obama und ihre Tochter Sasha Obama

Getty Images Sasha Obama im Januar 2017

