Michelle Obama (57) zeigt einmal mehr, wie sehr sie ihre Kinder liebt! Die ehemalige First Lady und der einstige US-Präsident Barack Obama (59) heirateten im Jahr 1992 und wurden Eltern zweier Töchter. Malia (22) und ihre jüngere Schwester Sasha (20) sind der ganze Stolz der beiden, woran Michelle regelmäßig ihre 46 Millionen Follower teilhaben lässt. Zu Sashas 20. Geburtstag widmete sie ihrer Jüngsten nun einen rührenden Post.

Auf Instagram teilte die erfolgreiche Geschäftsfrau einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrem Töchterchen zeigt. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meinen Liebling Sasha! Ich bin so dankbar für jedes Lachen, das wir geteilt haben – und für alles, was du mir über die Jahre beigebracht hast", schrieb sie ihrer Jüngsten. Sie werde immer ihr kleines Mädchen sein, aber sie sei stolz auf die Frau, zu der sich Sasha entwickle. "Ich liebe dich so sehr!", beendete sie die Glückwünsche.

Geburtstagskind Sasha ist Studentin an der Universität von Michigan, während ihre große Schwester Malia vor Kurzem ihren Abschluss an der Elite-Universität Harvard gemacht hat. Als ihre Töchter von zu Hause auszogen, um zu studieren, fiel das Michelle und Barack alles andere als leicht: Der ehemalige US-Präsident brauchte bei Malias Auszug sogar ein Taschentuch, um seine Abschiedstränen zu trocknen.

Getty Images Sasha und Michelle Obama

Getty Images Malia und Barack Obama im April 2016

Instagram / michelleobama Michelle, Sasha, Barack und Malia Obama

