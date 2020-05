Heidi Klum (46) lässt die Hüllen fallen! Die Modelmama befindet sich aktuell in häuslicher Isolation und nutzt die Zeit offenbar, um sich ordentlich zu entspannen. Das kann sie wohl am besten komplett hüllenlos: Erst Mitte Mai hatte sie sich oben ohne beim Kuscheln mit ihrem Mann Tom Kaulitz (30) im Netz präsentiert. Jetzt gönnte sich die Beauty ein Sonnenbad und legte sich dafür splitterfasernackt in den Garten!

Am Donnerstag teilte Heidi drei Schwarz-Weiß-Fotos via Instagram, mit welchen sie vor allem ihren männlichen Fans eine große Freude gemacht haben dürfte: Darauf liegt sie nämlich nur mit einer Perlenkette bekleidet im Grünen. Auf den Aufnahmen hält sie nicht nur ihren Kussmund in die Kamera, sondern dreht auch ihren Hintern in Richtung Linse. Ob die 46-Jährige Bikinistreifen beim Sonnen vermeiden oder ihren Fans einfach nur ihren Traumkörper präsentieren wollte?

So oder so zeigten sich ihre Follower ganz begeistert von den sexy Bildern und hinterließen darunter zahlreiche Herzchen-Emojis. Auch Katy Bähm (26), die Heidi durch die Show Queen of Drags sogar persönlich kennt, war vollends begeistert von den Schnappschüssen: "Sexy wie immer! Wundervoll! Instagram ist nun noch heißer geworden!"

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Mai 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Mai 2020

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Mai 2020



